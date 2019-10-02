2019-10-02T19:26:54+03:00
Общество

СК РФ предъявил обвинение командиру экипажа SSJ-100 Евдокимову по делу о катастрофе в Шереметьево

Сообщается, что "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование
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СК РФ предъявил обвинение командиру экипажа SSJ-100 Евдокимову по делу о катастрофе в ШереметьевоСК РФ предъявил обвинение командиру экипажа SSJ-100 Евдокимову по делу о катастрофе в ШереметьевоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Следственный комитет России предъявил обвинение командиру экипажа воздушного судна SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьевов Москве.

- Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. Аэрофлот оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование, - заявили пресс-службе "Аэрофлота".

При этом известно, что авиакомпания "Аэрофлот" " оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование.

- Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц", - заявили в СК.

Отмечается, что санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. При этом Денис Евдокимов не признает вину по делу об авиакатастрофе в Шереметьево. Командиру экипажа избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Напомним, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, через полчаса вернулся обратно. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся. СК считает, что Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на ВПП. В результате инцидента погибли 40 пассажиров и один член экипажа

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спустя некоторое время после трагедии в службе авиационной безопасности аэропорта "Шереметьево" сообщили о том, что многие пассажиры сгоревшего лайнера рейса Москва-Мурманск пытались спасти свои вещи во время эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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