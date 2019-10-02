В День объединения немцев депутат Бундестага призвал Берлин улучшить отношения с Москвой

СЕГОДНЯ 23:10 2019-10-02T20:00:46+03:00

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В колонке для «Комсомольской правды», написанной к Дню объединения немцев 3 октября, лидер партии «Альтернатива для Германии» и депутат Бундестага Александр Гауланд провёл исторические параллели между российской политикой Ангелы Меркель и набегами на Русь Тевтонского ордена в XIII веке:

«Можно предположить, что с нынешней политикой санкций на «русском направлении» Меркель видит себя преемницей Тевтонского Ордена — с его попытками любой ценой вести «натиск на восток» и одновременно отгораживаться от Руси. Тогда, в XIII веке, эти планы сорвал русский князь-полководец Александр Невский, а Орден остался во всех отношениях незначительной величиной. Нынешнего Александра Невского зовут Владимир Путин, и он не играет в игру Меркель и Запада», — написал Адександр Гауланд в колонке для «КП».

Также в этом тексте немецкий политик призвал укрепить отношения с Россией, завершить российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» и вернуть Москву в «Большую восьмёрку».

ИСТОЧНИК KP.RU