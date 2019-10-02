Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда российских медработников

СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-02T20:13:14+03:00

По словам министра здравоохранения, необходимо сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что переход России на новую систему оплаты труда медицинских работников потребует не менее двух лет.

Также она заявила о необходимости формирования типовых норм труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU