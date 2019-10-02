2019-10-02T20:13:14+03:00
Общество

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда российских медработников

По словам министра здравоохранения, необходимо сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что переход России на новую систему оплаты труда медицинских работников потребует не менее двух лет.

Также она заявила о необходимости формирования типовых норм труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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