На Украине призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ

СЕГОДНЯ 21:59 2019-10-02T21:59:53+03:00

Председатель Верховной Рады Андрей Герус уверен, что «если импорт будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет»

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Председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус планирует выступить с инициативой о введении спецпошлины на импорт электроэнергии из РФ.

Он также заявил, что в том случае, «если импорт будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет».

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ИСТОЧНИК KP.RU