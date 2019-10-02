2019-10-02T21:59:53+03:00
В мире

На Украине призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Герус уверен, что «если импорт будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус планирует выступить с инициативой о введении спецпошлины на импорт электроэнергии из РФ.

Он также заявил, что в том случае, «если импорт будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет».

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Любительница экстрима": В Нью-Йорке посетительница зоопарка забралась в вольер ко льву, чтобы подразнить его
Газ, новые школы и исследование вечной мерзлоты: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о приоритетных проектах Ямала
"Объявление в Твиттере было на русском языке": в Госдуме рассказали, почему подозревают американцев в скрытой агитации
Василий Пискарев: Экспертиза доказала, что "Немецкая волна" призывала выходить на несанкционированный митинг
В Госдуме объяснили, что не хотят лишать аккредитации Deutsche Welle
РФ возобновила экспорт электроэнергии на Украину
Минобороны РФ: Начальник генштаба ВС РФ провел переговоры с американским генералом Милли
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда российских медработников
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
За победу на Всероссийской олимпиаде школьники и учителя Ямала будут получать по 300 тысяч рублей
СК РФ предъявил обвинение командиру экипажа SSJ-100 Евдокимову по делу о катастрофе в Шереметьево
Пушков раскритиковал вопрос американского журналиста Путину
Глава ДНР отреагировал на решение Нидерландов расследовать крушение МН-17
Меркель после подписания "формулы Штайнмайера" заявила, что рано говорить о снятий санкций против РФ
Путин заявил, что Штаты используют доллар как политическое оружие
Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне
Путин: Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
На Европу обрушились мощные ливни, есть первые жертвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве московского следователя
Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии
Путин не против публикации переговоров с Трампом
Путин: "Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты"
На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России