2019-10-02T22:07:04+03:00
Экономика

Газ, новые школы и исследование вечной мерзлоты: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о приоритетных проектах Ямала

На форуме «Российская энергетическая неделя» глава ЯНАО отметил важность соблюдения баланса между бизнесом, экологией и социальной сферой
Ирина СУХАНОВА
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В российской столице со 2 по 5 октября проходит Третий Международный форум «Российская энергетическая неделя». «РЭК-2019» собрал в Москве руководителей крупнейших топливно-энергетических компаний, представителей профильных министерств, а также глав регионов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в день открытия форума выступил на панельной сессии «К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли». Глава ЯНАО рассказал, как в регионе удается реализовывать крупные энергетические проекты в балансе с экологией и развитием социальной инфраструктуры.

- На Ямале сосредоточено более 65% российских запасов газа, более 22% мировой запасов. Как будет развиваться отрасль, - ключевой для нас вопрос, - подчеркнул губернатор. - Для нашего региона важен, в первую очередь, социальный и экологический срез.

По поручению Владимира Путина на Ямале создается Западно-Сибирский научный центр: его эксперты будут проводить в арктическом регионе исследования вечной мерзлоты.

- В этот центр войдут все крупнейшие компании-недропользователи, ведущие научные учреждения. И в таком составе мы будем наблюдать за состоянием мерзлоты, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Пока рисков мы не видим. Но необходимо интенсивно наблюдать и внедрять новые технологические решения.

Одна из приоритетных задач работающих на Ямале крупных компаний — развитие социальной инфраструктуры. Например, «Газпром» построил в Новом Уренгое жилой микрорайон со школами и детсадам, в Тарко-Сале — школу-интернат, а в городах Лабытнанги и Губкинском — новые детские сады. А компания НОВАТЭК помогла открыть Собский рыбоводный завод - единственное в Арктике предприятие по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб.

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