"Любительница экстрима": В Нью-Йорке посетительница зоопарка забралась в вольер ко льву, чтобы подразнить его
В Нью-Йорке местная полиция разыскивает, вероятно, самую отважную (но не самую предусмотрительную) посетительницу зоопарка в Бронксе.
Дело в том, что во время прогулки женщина внезапно решила получить ударную дозу адреналина: она забралась в вольер ко льву и начала перед ним...пританцовывать! Мало того, посетительница зоопарка, ничуть не испугавшись царя зверей, начала, стоя перед животным, активно махать руками.
Опасный поступок заснял на видео один из очевидцев. Таким образом, видео с танцующей перед львом женщиной появилось в инстаграме и стало вирусным.
Спустя несколько минут отважную женщину вывели из зоопарка. Инцидентом заинтересовалась местная полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается, находилась ли женщина в момент "экстремального трюка" под алкогольным или наркотическим опьянением".
Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU