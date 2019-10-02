СЕГОДНЯ 22:23 2019-10-02T22:49:29+03:00

"Любительница экстрима": В Нью-Йорке посетительница зоопарка забралась в вольер ко льву, чтобы подразнить его Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина, оказавшись один на один с хищником, начала размахивать руками и пританцовывать перед животным [видео]

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В Нью-Йорке местная полиция разыскивает, вероятно, самую отважную (но не самую предусмотрительную) посетительницу зоопарка в Бронксе.

Дело в том, что во время прогулки женщина внезапно решила получить ударную дозу адреналина: она забралась в вольер ко льву и начала перед ним...пританцовывать! Мало того, посетительница зоопарка, ничуть не испугавшись царя зверей, начала, стоя перед животным, активно махать руками.

realsobrino В Нью-Йорке посетительница зоопарка забралась в вольер ко льву, чтобы подразнить его

Опасный поступок заснял на видео один из очевидцев. Таким образом, видео с танцующей перед львом женщиной появилось в инстаграме и стало вирусным.

Спустя несколько минут отважную женщину вывели из зоопарка. Инцидентом заинтересовалась местная полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается, находилась ли женщина в момент "экстремального трюка" под алкогольным или наркотическим опьянением".

Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU