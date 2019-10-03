При крушении моста в Тайване погибли пять человек

СЕГОДНЯ 06:05 2019-10-03T06:05:43+03:00

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В Тайване при обрушении арочного моста погибли пять человек. Еще один числится пропавшим. В больницы были доставлены как минимум десять человек. Строение рухнуло в том момент, когда по нему проезжала автоцистерна. Оно упало прямо на лодки рыбаков, в результате часть людей оказалась заблокирована, а другую выбросило в воду.

ЧП произошло в тайваньской провинции Илань во вторник, 1 октября и попало на записи с камер видеонаблюдения. Тогда о жертвах не сообщалось. Спасатели лишь накануне обнаружили и достали из воды пять тел. Судьба еще одного человека по-прежнему остается неизвестной.

Напомним, что сайт kp.ru писал об инциденте. Автоцистерна, в которой находился бензин, вместе смостом обуршилась на пристань. Водитель, двое сотрудников патрульной службы и еще семь человек получили ранения.

Обрушение моста в Тайване.

ИСТОЧНИК KP.RU