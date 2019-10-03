Путин указал американскому журналисту на искажение его слов

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-03T06:36:19+03:00

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Президент России Владимир Путин указал журналисту NBC News на искажение смысла его слов о либерализме. Российский лидер сказал, что либеральная модель не имеет права на доминирование, и не может считать себя единственной верной в мире, так как мир гораздо многообразнее. А представитель американского СМИ заявил, что глава государства спрогнозировал конец либеральной демократии, и предрек скорый конец западному образу жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU