Путин указал американскому журналисту на искажение его слов
Представитель NBC News «очень вольно интерпретировал» высказывание президента РФ о либерализме
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Президент России Владимир Путин указал журналисту NBC News на искажение смысла его слов о либерализме. Российский лидер сказал, что либеральная модель не имеет права на доминирование, и не может считать себя единственной верной в мире, так как мир гораздо многообразнее. А представитель американского СМИ заявил, что глава государства спрогнозировал конец либеральной демократии, и предрек скорый конец западному образу жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU