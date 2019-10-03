Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с объединением ГДР и ФРГ
Германия вновь стала едина ровно 29 лет назад
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Президент России Владимир Путин поздравил своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Ангелу Меркель с национальным праздником - Днем Германского единства. Ровно 29 лет назад разделенные Берлинской стеной республики вновь стали едины.
Текст поздравительной телеграммы по этому случаю опубликован пресс-службой Кремля.
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ИСТОЧНИК KP.RU