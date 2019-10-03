Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском
Российский пассажирский самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском.
Во время испытательного полета перспективного среднемагистрального лайнера была выявлена техническая неисправность. Согласно данным источника в экстренных службах, проблема возникла с гидравликой - не убралась стойка шасси.
Планово-испытательный полет начался в 8:00 в четверг, 3 октября. На борт самолета поднялись три летчика-испытателя.
"Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов", - цитирует ТАСС собеседника из аэродрома ЛИИ им. Громова.
Сайт kp.ru писал, что серийный выпуск МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2021 году. Задержка связана с переходом на отечественные композитные материалы.
Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.
ИСТОЧНИК KP.RU