СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-03T12:14:32+03:00

Во время испытательного полета была выявлена техническая неисправность

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Российский пассажирский самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском.

Во время испытательного полета перспективного среднемагистрального лайнера была выявлена техническая неисправность. Согласно данным источника в экстренных службах, проблема возникла с гидравликой - не убралась стойка шасси.

Планово-испытательный полет начался в 8:00 в четверг, 3 октября. На борт самолета поднялись три летчика-испытателя.

"Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов", - цитирует ТАСС собеседника из аэродрома ЛИИ им. Громова.

Сайт kp.ru писал, что серийный выпуск МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2021 году. Задержка связана с переходом на отечественные композитные материалы.

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск.

ИСТОЧНИК KP.RU