Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-03T12:22:37+03:00

У самолета возникла проблема с гидравликой во время полета

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Российский перспективный самолет МС-21-300 успешно приземлился в подмосковном Жуковском. Лайнер вынужден был зайти на аварийную посадку после того, как отказала одна из систем.

Сайт kp.ru писал, что воздушное судно поднялось в воздух в рамках плановых испытаний утром в четверг, 3 октября. Датчики зафиксировали техническую неисправность - не убрались стойки шасси.

В момент инцидента на борту самолета находились три человека - все летчики-испытали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, никто из них не пострадал.

Известно, что лайнер с номером 73054 стал четвертым самолетом типа МС-21-300 в России. Он прилетел в Жуковский из Ульяновска после покраски и сразу же присоединился к летным испытаниям. Серийное производство таких машин планируется запустить не раньше 2021 года. Все они будут оснащены отечественными двигателями.

ИСТОЧНИК KP.RU