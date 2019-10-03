Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-03T12:43:43+03:00

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Британка по имени Стейси Деклерк узнала о болезни своего шестимесячного сына по фотографии. Женщин рассказала, что рассматривала снимок своего малыша и заметила странный белый блик у него на зрачке.

Стейси неоднократно присматривалась к странному пятну на фото, однако решила, что это может быть дефект на снимке. Однако спустя некоторое время женщина стала замечать, что ее ребенок не очень хорошо видит и тут же обратилась ко врачу.

На приеме у окулиста британка сразу же рассказала о том, что на одном из детских снимков удалось запечатлеть подозрительное белое пятно на правом глазу ребенка. Эта информация помогла медикам быстро понять проблему. У мальчика диагностировали ретинобластому - злокачественную опухоль сетчатки глаза.

В результате, ребенку провели три сеанса химиотерапии, что уменьшило опухоль вдвое. После курса лечения ребенка отпустили домой, однако до пяти лет он все же будет регулярно наблюдаться у врачей, чтобы в случае рецидива вовремя его заметить, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU