Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-03T13:03:47+03:00

Лишь Дания не выдала разрешение на строительство в своих водах Фото: REUTERS

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Поиск альтернативных маршрутов строительства "Северного потока-2" не ведется. Велика вероятность того, что Дания все же даст разрешение на прокладку газопровода в своих территориальных водах. Такое заявление сделал глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Как я слышал от коллег из Nord Stream 2, у нас есть хороший шанс получить разрешение в Дании", - сказал он.

Дополнительные маршруты начнут искать лишь в случае, если ситуация кардинально изменится, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент лишь Дания не дала своего разрешения на прокладку труб в водах Балтийского моря. Тем временем, строительство завершено уже на 83%.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз вытался донести до международного сообщества, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и никак не связан с политикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU