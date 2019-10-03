Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Поиск альтернативных маршрутов строительства "Северного потока-2" не ведется. Велика вероятность того, что Дания все же даст разрешение на прокладку газопровода в своих территориальных водах. Такое заявление сделал глава австрийской OMV Райнер Зеле.
"Как я слышал от коллег из Nord Stream 2, у нас есть хороший шанс получить разрешение в Дании", - сказал он.
Дополнительные маршруты начнут искать лишь в случае, если ситуация кардинально изменится, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент лишь Дания не дала своего разрешения на прокладку труб в водах Балтийского моря. Тем временем, строительство завершено уже на 83%.
Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз вытался донести до международного сообщества, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и никак не связан с политикой.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU