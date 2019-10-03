Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-03T13:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Раненному полицейским гонконгскому школьнику предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

По аналогичным статьям проходят еще шесть участников протестных акций. Также один демонстрант обвиняется в поджоге.

Сайт kp.ru писал, что 18-летний школьник стал первым участником массовых акций в Гонконге, в отношении которого было применено огнестрельное оружие. Полицейский выстрелил в парня боевым патроном, когда тот пытался ударить его палкой.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU