Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Также Тараса Козака подозревают в легализация средств, полученных преступным путем
Изменить размер текста:
Следствие обвинило депутата Верховной рады Тараса Козака в финансировании терроризма. Также парламентарий подозревается в самом терроризме и легализации средств, полученных преступных путем. В четверг, 3 октября, состоялся первый допрос.
"Сегодня мне сообщили о подозрении относительно терроризма и легализации средств", - сообщил депутат в эфире телеканала "112 Украина".
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»