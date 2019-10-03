Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-03T13:41:08+03:00

Также Тараса Козака подозревают в легализация средств, полученных преступным путем

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Следствие обвинило депутата Верховной рады Тараса Козака в финансировании терроризма. Также парламентарий подозревается в самом терроризме и легализации средств, полученных преступных путем. В четверг, 3 октября, состоялся первый допрос.

"Сегодня мне сообщили о подозрении относительно терроризма и легализации средств", - сообщил депутат в эфире телеканала "112 Украина".

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ИСТОЧНИК KP.RU