Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-03T13:51:16+03:00

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Директор фигуристки Аделины Сотниковой Ари Закарян прокомментировал новость о том, что олимпийскую чемпионку «кинули» на деньги интернет-мошенники. Представитель спортсменки отметил, что впервые слышит об этом неприятной истории.

«Только недавно с ней общался, и такой информации у меня не было», — цитирует Ари Закаряна Пятый канал.

Отмечается, что представитель поддерживает со спортсменкой довольно тесный контакт, однако ни о каких неприятностях, произошедших с Алединой Сотниковой, ему не рассказывали.

Ранее сайт kp.ru писал, что фигуристка обратилась в полицию с жалобой на «интернет-гадалку», которая обманула ее на два миллиона рублей.

Сообщается, что олимпийская чемпионка воспользовалась услугами ясновидящей, которую нашла через соцсети. Гадалка пообещала помочь девушке решить ее проблемы и провела несколько удаленных сеансов через SMS, за которые взяла крупную сумму.

Получив деньги, колдунья перестала выходить на связь, а спортсменке пришлось обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU