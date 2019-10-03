2019-10-03T14:40:54+03:00
Общество

Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков

Главный редактор RT сравнила оппозиционера с бывшим губернатором Краснодарского края Николаем Кондратенко
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального. Фото: RTМаргарита Симонян прокомментировала слова Навального. Фото: RT
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Алексея Навального человеком стареющим, но желающим все еще нравиться молодому поколению. Так эксперт прокомментировала слова оппозиционера о чучундриках и свинобомжах.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а всё ещё хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного Батьку Кондрата* с его незабвенными «сионистами и курощупами», — заявила Симонян.

Ранее Алексей Навальный прокомментировал новость, в которой сравнивалось количество просмотров прямого эфира Rt и на канале самого оппозиционера. В частности Алексей использовал такие слова как «чучундрики», «свинобомжи» и «свинобомж-шоу».

Напомним, во время прямого эфира RT собравшиеся в студии люди обсуждали столичное шествие, которое прошло в городе в конце сентября.

* Батькой Кондратом в народе называли бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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