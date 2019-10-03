2019-10-03T15:12:12+03:00
Политика

Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»

Глава МИД заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: REUTERS
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Сергей Лавров в интервью арабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат» призвал западные страны перестать делить регионы. Расшифровка интервью появилась на официальном сайте министерства иностранных дел. Журналист попросил главу российского ведомства прокомментировать обвинения со стороны некоторых западных стран, которые уверены, что Россия пытается ослабить позиции некоторых европейских государств, делая попытки «проникнуть» в Европу через Украину или Турцию.

- Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором «с нами или против нас», тем более вмешиваться в их внутренние дела. В этом, кстати, наше принципиальное, коренное отличие от Вашингтона, - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД подтвердил, что против России «развернута информационная кампания».

- Те, кто нас в чем-то обвиняет, должны перестать играть в геополитические игры с нулевой суммой, делить регионы на сферы влияния и начать, наконец, руководствоваться закрепленными в Уставе ООН общепринятыми правилами межгосударственного общения, - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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