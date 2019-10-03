2019-10-03T15:36:30+03:00
Политика

В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы

В связи со скандалом в Германии, который разразился с подачи немецких СМИ, Еврокомиссия направила «памятку» по визам
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Страны ЕС получили рекомендации по выдаче визСтраны ЕС получили рекомендации по выдаче визФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Страны ЕС получили «памятку» по выдаче виз жителям Донбасса или ЛНР. Напомним, немецкие СМИ в сентябре написали, что визы в Германию выдают жителям республик по российским паспортам. Позже власти страны эту информацию опровергли. Однако, Еврокомиссия выводы сделала и составила руководство по обработке визовых заявлений от жителей Донецкой и Луганской народных республик. Памятку разослали в страны ЕС.

- Такие граждане должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС на Украине, независимо от проездного документа, который у них есть, - приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.

Документ подготовили после обращений из стран, в которых не знали, как именно оформлять визы жителям ДНР.

Напомним, с мая 2019 года жители указанных республик могут оформить паспорта граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек
В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском