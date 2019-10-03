В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-03T15:36:30+03:00

В связи со скандалом в Германии, который разразился с подачи немецких СМИ, Еврокомиссия направила «памятку» по визам

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Страны ЕС получили «памятку» по выдаче виз жителям Донбасса или ЛНР. Напомним, немецкие СМИ в сентябре написали, что визы в Германию выдают жителям республик по российским паспортам. Позже власти страны эту информацию опровергли. Однако, Еврокомиссия выводы сделала и составила руководство по обработке визовых заявлений от жителей Донецкой и Луганской народных республик. Памятку разослали в страны ЕС.

- Такие граждане должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС на Украине, независимо от проездного документа, который у них есть, - приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.

Документ подготовили после обращений из стран, в которых не знали, как именно оформлять визы жителям ДНР.

Напомним, с мая 2019 года жители указанных республик могут оформить паспорта граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU