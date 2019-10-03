В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы
Страны ЕС получили «памятку» по выдаче виз жителям Донбасса или ЛНР. Напомним, немецкие СМИ в сентябре написали, что визы в Германию выдают жителям республик по российским паспортам. Позже власти страны эту информацию опровергли. Однако, Еврокомиссия выводы сделала и составила руководство по обработке визовых заявлений от жителей Донецкой и Луганской народных республик. Памятку разослали в страны ЕС.
- Такие граждане должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС на Украине, независимо от проездного документа, который у них есть, - приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.
Документ подготовили после обращений из стран, в которых не знали, как именно оформлять визы жителям ДНР.
Напомним, с мая 2019 года жители указанных республик могут оформить паспорта граждан России.
ИСТОЧНИК KP.RU