2019-10-03T15:48:29+03:00
Происшествия

В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек

По данным французских СМИ нападавший раньше сам работал в штаб-квартире полиции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за вооруженного нападения в штаб-квартире полиции в Париже остановили метро и перекрыли улицы вблизи от префектуры. На Иль-де-ла-Сите мужчина свободно проник в здании и с помощью ножа начал наносить удары всем, кто оказался рядом.

Как сообщает BFM TV, в результате нападения погибли два сотрудника полиции, еще один человек ранен. Чтобы обезвредить преступника, одному из офицеров, который находился в здании, пришлось тоже применить оружие – нападавший был застрелен. Французские СМИ сообщают, что мужчина некогда и сам работал в префектуре полиции.

На место ЧП прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и государственный секретарь Лоран Нуньеса. Соседние здания также оцеплены. Полицейские проверяют, действовал ли преступник в одиночку или у него были сообщники.

Сотрудник префектуры рассказал журналистам, что некоторые не смогли сдержать слез после убийства коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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