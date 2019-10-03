2019-10-03T16:02:21+03:00
Общество

Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников

Медики прогнозируют снижение продолжительности жизни и рост числа психических недугов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Медики рассказали об опасности четерехдневкиМедики рассказали об опасности четерехдневкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Введение четырехдневной рабочей недели при сохранение общего количества рабочих часов может негативно сказаться на здоровье россиян и привести к сокращению продолжительности жизни. Такое мнение высказали в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова. Эксперты полагают, что из-за роста напряженности интенсивности труда могут вырасти травматизм и аварийность на производстве. Особенно это опасно для людей таких профессий, как пилот, водитель, сотрудник ж/д транспорта.

«Не исключено также снижение продолжительности жизни работника и внезапная смерть человека на рабочем месте в связи с увеличением интенсивности и напряжённости трудового процесса. Предполагаемый объём работы пятидневной смены будет перераспределён на четырёхдневную смену с естественным увеличением интенсивности рабочей нагрузки», - цитирует экспертов сайт news.ru.

Исследователи добавили, что такое нововведение может привести к переутомлению и потере уравновешенного психического состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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