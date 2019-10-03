2019-10-03T16:18:48+03:00
Общество

Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане

Эвакуация экипажа прошла успешно
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Роскосмос" вел прямую трансляцию возвращения экипажа"Роскосмос" вел прямую трансляцию возвращения экипажаФото: пресс-служба Роскосмоса
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Космический корабль «Союз МС-12» приземлился в четверг 3 октября в Казахстанской степи. На место выдвинулись специалисты поисково спасательной службы, как сообщает пресс-служба Роскосмоса, эвакуация прошла успешно. Все три космонавта: россиянин Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури – чувствуют себя хорошо.

- «Бурлаки» дома, - написали в твиттер сотрудники «Роскосмоса». Компания, напомним, вела трансляцию возвращения экипажа в соцсетях.

Корабль отстыковался от МКС в четверг в 10:37 по московскому времени. Напомним, космонавт из ОАЭ впервые летал в космос. Следующую команду космонавтов на международную космическую станцию доставит корабль «Союз МС-16». Старт с Байконура запланирован на апрель 2020 года. Помимо двух россиян, Николая Тихонова и Андрея Бабкина, в космос отправится японец Акихико Хосидэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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