Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-12» приземлился в четверг 3 октября в Казахстанской степи. На место выдвинулись специалисты поисково спасательной службы, как сообщает пресс-служба Роскосмоса, эвакуация прошла успешно. Все три космонавта: россиянин Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури – чувствуют себя хорошо.
- «Бурлаки» дома, - написали в твиттер сотрудники «Роскосмоса». Компания, напомним, вела трансляцию возвращения экипажа в соцсетях.
Корабль отстыковался от МКС в четверг в 10:37 по московскому времени. Напомним, космонавт из ОАЭ впервые летал в космос. Следующую команду космонавтов на международную космическую станцию доставит корабль «Союз МС-16». Старт с Байконура запланирован на апрель 2020 года. Помимо двух россиян, Николая Тихонова и Андрея Бабкина, в космос отправится японец Акихико Хосидэ.
ИСТОЧНИК KP.RU