2019-10-03T16:18:10+03:00
Политика

В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе

Депутат Шерин считает, что Америка хочет показать России свои возможности
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США планирует провести крупнейшие учения в ЕвропеСША планирует провести крупнейшие учения в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

США планирует провести крупные учения в Европе, чтобы освоить свой многомиллиардный военный бюджет. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ответ на заявление конгрессмена Джона Гараменди о будущих планах Америки.

Кроме того Шерин предположил, что американцы хотят таким поведением продемонстрировать России свои возможности.

«Конечно же, (США. — прим.ред.) ещё раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Ещё раз показать свою приверженность «миру». Это не что иное, как попытка ещё раз собрать деньги (со своих союзников. — прим.ред.), которые обязаны платить соответствующие подати в общий бюджет блока НАТО», — цитирует парламентария RT.

Депутат также предположил, что в рамках учений США может заключить с европейскими странами новые договоренности о закупке дорогостоящего американского вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что США планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе. Об этом заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди, во время шестого Варшавского форума по безопасности, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек
В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек
В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском