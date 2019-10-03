В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-03T16:18:10+03:00

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США планирует провести крупные учения в Европе, чтобы освоить свой многомиллиардный военный бюджет. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ответ на заявление конгрессмена Джона Гараменди о будущих планах Америки.

Кроме того Шерин предположил, что американцы хотят таким поведением продемонстрировать России свои возможности.

«Конечно же, (США. — прим.ред.) ещё раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Ещё раз показать свою приверженность «миру». Это не что иное, как попытка ещё раз собрать деньги (со своих союзников. — прим.ред.), которые обязаны платить соответствующие подати в общий бюджет блока НАТО», — цитирует парламентария RT.

Депутат также предположил, что в рамках учений США может заключить с европейскими странами новые договоренности о закупке дорогостоящего американского вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что США планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе. Об этом заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди, во время шестого Варшавского форума по безопасности, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU