Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
Премьер министр Дмитрий Медведев освободил от должности Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в четверг 3 октября.
- Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, - сказано в документе.
По версии СМИ, причиной отставки могли стать замечания к работе ведомства по части взаимодействия с МЧС. Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести ответственность за непредставление своевременно информации о ЧС.
По одной из версий замечания к работе ведомства возникли после сильных паводков на Дальнем Востоке. Тяжелых последствий от стихии, возможно, можно было бы избежать, получи МЧС предупреждение раньше. Паводок в Иркутской области привел к гибели 25 человек, свыше 10 тысяч домов оказались затоплены.
ИСТОЧНИК KP.RU