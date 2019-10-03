Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-03T16:36:25+03:00

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Премьер министр Дмитрий Медведев освободил от должности Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в четверг 3 октября.

- Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, - сказано в документе.

По версии СМИ, причиной отставки могли стать замечания к работе ведомства по части взаимодействия с МЧС. Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести ответственность за непредставление своевременно информации о ЧС.

По одной из версий замечания к работе ведомства возникли после сильных паводков на Дальнем Востоке. Тяжелых последствий от стихии, возможно, можно было бы избежать, получи МЧС предупреждение раньше. Паводок в Иркутской области привел к гибели 25 человек, свыше 10 тысяч домов оказались затоплены.

ИСТОЧНИК KP.RU