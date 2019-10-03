Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-03T16:32:44+03:00

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Во время рабочей поездки в Тобольск губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на смотровой площадке предприятия «ЗапСибНефтехим». Пусконаладочные работы здесь завершены уже на 87 %. Закончен монтаж технологического оборудования первого этапа и запщены линии для нанесения цветной печати. Идет монтаж второй экструзионной линии, ожидается поставка третьей. Плановый срок завершения инвестпроекта – 2020 год.

Промышленный гигант специализируется на производстве полимерной пленки, которая будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении импорта полимеров из Китая и Европы. Для упаковки и транспортировки полимерной продукции «ЗапСибНефтехима» и «СИБУР Тобольска» в непосредственной близости от предприятий уже строятся заводы по производству полимерных и деревянных поддонов и упаковочной пленки. По мнению Александра Моора, запуск предприятия даст мощный синергетический эффект для экономики Тюменской области.

«Компания СИБУР – самый крупный инвестор в Тюменской области. СИБУР не только развивает свое производство, внимательно относится к социально-экономическому развитию города Тобольска, но и является нашим надежным партнером в дальнейшем использовании потенциала Тобольской промышленной площадки. Когда только этот масштабный проект задумывался, все понимали, что важно не только заниматься выпуском полиэтилена и полипропилена, но в первую очередь этот инвестпроект создаст основу для появления смежных производств, ориентированных на это сырье. Сегодня мы обсуждаем новые варианты, которые можно реализовать, чтобы в полной мере использовать потенциал этой крупной нефтегазохимической площадки», – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.

Нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Предприятие будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс тонн полипропилена в год. После запуска «ЗапСибНефтехима» суммарная мощность по производству полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа (включая действующее полимерное производство «СИБУР Тобольска») составит 1 млн тонн в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире. По объемам выпуска полиэтилена аналогов «ЗапСибНефтехима» в России также нет.