2019-10-03T16:32:44+03:00
Экономика

Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области

Губернатор побывал на смотровой площадке предприятия во время рабочей поездки в Тобольск
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.
Изменить размер текста:

Во время рабочей поездки в Тобольск губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на смотровой площадке предприятия «ЗапСибНефтехим». Пусконаладочные работы здесь завершены уже на 87 %. Закончен монтаж технологического оборудования первого этапа и запщены линии для нанесения цветной печати. Идет монтаж второй экструзионной линии, ожидается поставка третьей. Плановый срок завершения инвестпроекта – 2020 год.

Промышленный гигант специализируется на производстве полимерной пленки, которая будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении импорта полимеров из Китая и Европы. Для упаковки и транспортировки полимерной продукции «ЗапСибНефтехима» и «СИБУР Тобольска» в непосредственной близости от предприятий уже строятся заводы по производству полимерных и деревянных поддонов и упаковочной пленки. По мнению Александра Моора, запуск предприятия даст мощный синергетический эффект для экономики Тюменской области.

«Компания СИБУР – самый крупный инвестор в Тюменской области. СИБУР не только развивает свое производство, внимательно относится к социально-экономическому развитию города Тобольска, но и является нашим надежным партнером в дальнейшем использовании потенциала Тобольской промышленной площадки. Когда только этот масштабный проект задумывался, все понимали, что важно не только заниматься выпуском полиэтилена и полипропилена, но в первую очередь этот инвестпроект создаст основу для появления смежных производств, ориентированных на это сырье. Сегодня мы обсуждаем новые варианты, которые можно реализовать, чтобы в полной мере использовать потенциал этой крупной нефтегазохимической площадки», – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.

Нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Предприятие будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс тонн полипропилена в год. После запуска «ЗапСибНефтехима» суммарная мощность по производству полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа (включая действующее полимерное производство «СИБУР Тобольска») составит 1 млн тонн в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире. По объемам выпуска полиэтилена аналогов «ЗапСибНефтехима» в России также нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин пообещал президенту Филиппин помощь в борьбе с терроризмом
Минфин предлагает повысить цену на водку до 230 рублей
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек
В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек
В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском