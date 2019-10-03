2019-10-03T16:49:39+03:00
Общество

Минфин предлагает повысить цену на водку до 230 рублей

За эти деньги, если инициативу примут, можно будет приобрести полулитровую бутылку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Водка может существенно подорожатьВодка может существенно подорожатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство финансов предлагает повысить стоимость водки на прилавках магазинов. Как сообщает департамент, стоимость полулитровой бутылки горячительного, если покупать ее в розницу, может достигать 230 рублей. Минимальную цену ведомство хочет установить на отметке 215 рублей.

Ранее минфин выступил с предложением повысить стоимость розничной продажи шампанского. За счет 21-процентного роста цены хотят бороться за качество товара на прилавках магазинов. Теперь самая дешевая бутылка шампанского обойдется покупателю в сумму от 164 до 207 рублей.

Кстати, в России еще нет минимальных цен на пиво и вино. С предложением ввести минималку и для этих напитков, давно выступает Минздрав.

Сайт kp.ru в свою очередь писал, как правильно выбирать напитки, цена здесь не главное. На что обратить внимание, какая информация на этикетке может помочь, рассказал эксперт Роскачества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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