2019-10-03T17:20:20+03:00
Общество

Нефть марки Brent подешевела до 56,87$ за баррель

Цена на бирже опустилась на 1,42 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саудовская Аравия сократила добычу и производство нефти после атаки дроновСаудовская Аравия сократила добычу и производство нефти после атаки дроновФото: REUTERS
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Баррель нефти марки Brent по данным торгов на лондонской бирже ICE стоит 56, 87 долларов. Эксперты зафиксировали падение стоимости «черного золота» на 1,42 процента. Ниже 57 долларов баррель нефти стоил в августе 2018 года, сообщает ТАСС.

Напомним. В сентябре в мире произошел резкий скачек цены на нефть. Причиной стал пожан на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. По официальной версии атаку совершили йеменские повстанцы – хуситы. С помощью дронов они напали на крупные нефтяные объекты королевства. Это привело к подорожанию барреля нефти марки Brent в среднем на 12-13 процентов. На торгах баррель оценивали выше 71 доллара. Это оказалось даже больше, чем прогнозировали сразу после ЧП в Саудовской Аравии эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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