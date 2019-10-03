Нефть марки Brent подешевела до 56,87$ за баррель

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-03T17:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Баррель нефти марки Brent по данным торгов на лондонской бирже ICE стоит 56, 87 долларов. Эксперты зафиксировали падение стоимости «черного золота» на 1,42 процента. Ниже 57 долларов баррель нефти стоил в августе 2018 года, сообщает ТАСС.

Напомним. В сентябре в мире произошел резкий скачек цены на нефть. Причиной стал пожан на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. По официальной версии атаку совершили йеменские повстанцы – хуситы. С помощью дронов они напали на крупные нефтяные объекты королевства. Это привело к подорожанию барреля нефти марки Brent в среднем на 12-13 процентов. На торгах баррель оценивали выше 71 доллара. Это оказалось даже больше, чем прогнозировали сразу после ЧП в Саудовской Аравии эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU