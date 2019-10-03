Нефть марки Brent подешевела до 56,87$ за баррель
Баррель нефти марки Brent по данным торгов на лондонской бирже ICE стоит 56, 87 долларов. Эксперты зафиксировали падение стоимости «черного золота» на 1,42 процента. Ниже 57 долларов баррель нефти стоил в августе 2018 года, сообщает ТАСС.
Напомним. В сентябре в мире произошел резкий скачек цены на нефть. Причиной стал пожан на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. По официальной версии атаку совершили йеменские повстанцы – хуситы. С помощью дронов они напали на крупные нефтяные объекты королевства. Это привело к подорожанию барреля нефти марки Brent в среднем на 12-13 процентов. На торгах баррель оценивали выше 71 доллара. Это оказалось даже больше, чем прогнозировали сразу после ЧП в Саудовской Аравии эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU