2019-10-03T19:30:58+03:00
Происшествия

Банда с газовым баллончиком отобрала у сотрудников ЧОП 12 миллионов рублей: нападавшие задержаны

В июне преступная группа на машине сбила пешеходов и совершила ограбление
Юлия САЛЬНИКОВА
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Преступную группу задержали спустя четыре месяца после нападенияПреступную группу задержали спустя четыре месяца после нападенияФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Москве полицейские задержали бандитов, которые на иномарке сбили пешеходов и отняли 12 миллионов рублей. Жертвами ограбления стали четыре сотрудника ЧОП. Они охраняли табачный магазин на улице Скотопрогонная. 7 июня, когда ЧОПовцы несли деньги из торговой точки, на компанию наехала иномарка. Из машины выскочили двое мужчин, и угрожая газовым баллончиком и пистолетом марки ИЖ, заставили сотрудников охранного предприятия расстаться с сумкой, в которой лежало порядка 12 миллионов рублей. В ответ ЧОПовцы применили оружие, но остановить нарушителей закона им не удалось. НА машине они скрылись в неизвестном направлении, а пострадавшие пошли в полицию писать заявление.

Спустя почти четыре месяца грабителей найти удалось. Как сообщает источник в правоохранительных органах, 2 октября полицейские задержали в ходе совместной операции с ФСБ участников преступной банды.

Нападавшими оказались директор энергетической компании, который ранее не был судим, а также его приятель, привлекавшийся в 2013 году по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Их вина доказана полностью. Примечательно, что грабители совершили нападение на машине бывшего полковника милиции из Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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