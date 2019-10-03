2019-10-03T19:53:15+03:00
Общество

После погони в Москве на BMW сына топ-менеджера Ибрагимова арестовали на 10 суток

Инспекторы ДПС преследовали дорогую иномарку 3,5 часа
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Сын топ-менеджера пробудет под арестом 10 днейСын топ-менеджера пробудет под арестом 10 днейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Москве мажар устроил трехчасовую погоню от сотрудников полиции. Водитель дорогой иномарки BMW 6-й серии проигнорировал требование инспекторов ДПС и продолжил движение. Его не остановило то, что полицейская машина «села ему на хвост», а по громкоговорителю полицейские требовали нарушителя немедленно остановиться. В общей сложности погоня продлилась 3,5 часа.

За исход приключения водитель переживал не сильно – думал, видимо, что ему это сойдет с рук. За рулем оказался сын одного из топ-менеджеров российской компании Аслан Ибрагимов. Как сообщает ТАСС, в багажнике его иномарки обнаружили комплект номерных знаков на автомобиль. Как показала проверка, на BMW стояли поддеьные государственные регистрационные знаки.

Водитель задержан. Суд признал Ибрагимова виновным в нарушении административного кодекса, за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» он арестован на 10 суток. На Ибрагимова составлено сразу шесть протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выступление российской делегации в ПАСЕ пытался сорвать неизвестный
В Самаре развитие индустрии халяль обсуждают на международном форуме
Владимир Путин рассказал, что спасло Россию в 1990 годы от гражданской войны
Банда с газовым баллончиком отобрала у сотрудников ЧОП 12 миллионов рублей: нападавшие задержаны
Россия готова заключить с Украиной новый газовый контракт
Путин назвал Россию «страной-цивилизацией»
В Париже задержали жену напавшего на штаб-квартиру полиции
На время капремонта здания Госдумы депутатов перемесят в Дом Союзов
Путин: Благодаря спецоперации в Сирии удалось предотвратить попадание в Россию тысяч террористов
Reuters: Трамп настаивает на расследовании Украиной дела Байдена
В МИД России считают информацию о спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»
Мария Захарова прокомментировала невыдачу российским дипломатам виз в США на форум «Диалог Форт-Росс»
Нефть марки Brent подешевела до 56,87$ за баррель
По прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2019 году будет ниже 4 процентов
Путин пообещал президенту Филиппин помощь в борьбе с терроризмом
Минфин предлагает повысить цену на водку до 230 рублей
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек