После погони в Москве на BMW сына топ-менеджера Ибрагимова арестовали на 10 суток

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-03T19:53:15+03:00

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В Москве мажар устроил трехчасовую погоню от сотрудников полиции. Водитель дорогой иномарки BMW 6-й серии проигнорировал требование инспекторов ДПС и продолжил движение. Его не остановило то, что полицейская машина «села ему на хвост», а по громкоговорителю полицейские требовали нарушителя немедленно остановиться. В общей сложности погоня продлилась 3,5 часа.

За исход приключения водитель переживал не сильно – думал, видимо, что ему это сойдет с рук. За рулем оказался сын одного из топ-менеджеров российской компании Аслан Ибрагимов. Как сообщает ТАСС, в багажнике его иномарки обнаружили комплект номерных знаков на автомобиль. Как показала проверка, на BMW стояли поддеьные государственные регистрационные знаки.

Водитель задержан. Суд признал Ибрагимова виновным в нарушении административного кодекса, за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» он арестован на 10 суток. На Ибрагимова составлено сразу шесть протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU