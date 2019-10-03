В Самаре развитие индустрии халяль обсуждают на международном форуме

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-03T20:00:42+03:00

Форум будет способствовать развитию индустрии халяль во всей России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в региональную экономику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре в эти дни проходит крупнейший международный экономический форум «Всемирный день халяль» (World Halal Day). Он будет проходить три дня, уже сейчас в областную поволжскую столицу съехались более 550 участников этого форума.

- Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на Самарской земле. Я уверен, что вы проведёте здесь время с пользой и удовольствием. Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника, - приветствовал гостей форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди гостей форума был и основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна. Он поблагодарил Дмитрия Азарова за хороший прием и сказал, что надеется: форум будет способствовать развитию индустрии халяль во всей России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в региональную экономику.

В рамках форума прошла панельная дискуссия, на которой обсудили возможности конкуренции на рынке халяль. Говоря о самых перспективных направлениях сотрудничества в индустрии халяль, основатель World Halal Day отметил необходимость работы бизнес-сообщества с исламским банкингом.

ИСТОЧНИК KP.RU