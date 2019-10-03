Выступление российской делегации в ПАСЕ пытался сорвать неизвестный

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-03T20:12:11+03:00

Мужчина проник на балкон и стал выкрикивать антироссийские лозунги

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Во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 октября произошел скандал. Когда к трибуне подошел представитель российской делегации Петр Толстой и начал свое выступление, с балкона раздались антироссийские крики. Неизвестный попытался сорвать выступление. На неожиданную акцию протеста отреагировала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, она потребовала активиста покинуть зал заседаний.

- Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии, - прокомментировал ситуацию глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат назвал выступающего "сумасшедшим".

Напомним, Украина отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Как сообщили в Верховной Раде, причиной такого решения стало "игнорирование интересов Киева" со стороны организации. Правда, позже стало известно - представители Украины на заседании все-таки будут, правда не из нового состава Рады, на сессию ПАСЕ отправили прошлогодний состав делегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU