2019-10-03T20:54:56+03:00
Политика

Путин назвал верхом цинизма теорию о том, что войну начал Сталин, а не Гитлер

Президент сказал об этом на международном форуме «Валдай» в Сочи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент дал оценку теории об инициаторе начала Второй Мировой войныПрезидент дал оценку теории об инициаторе начала Второй Мировой войныФото: REUTERS
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Владимир Путин прокомментировал я теорию о том, что именно Сталин развязал вторую мировую войну. Ранее Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». Согласно этому документу СССР является таким же инициатором войны, как и Германия.

Выступая на международном форуме в Сочи, президент России раскритиковал подобные заявления и подчеркнул, что считать Сталина, а не Гитлера инициатором военных действий, - верх цинизма.

Заседание дискуссионного клуба в рамках форума "Валдай" проходят в Сочи 3 октября. Владимир Путин провел переговоры с президентом Филиппин и рассказал о результатах спецоперации в Сирии. Он также высказался об испытании США ракет, которые запрещены договором о разоружении. Путин вспомнил, что в 1990-е годы Россия находилась на грани гражданской революции и рассказал, что помогло ее избежать.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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