"Аэрофлот" проводит в Instagram фотоконкурс «Россия удивляет»

СЕГОДНЯ 20:58 2019-10-03T20:58:35+03:00

Автор самого красочного снимка или видео о нашей стране получит сертификат на два лица на перелет туда-обратно в любой город России из маршрутной сетки перевозчика

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Компания «Аэрофлот» пригласила подписчиков своей страницы в Instagram принять участие в конкурсе «Россия удивляет».

Участникам предлагается разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России. Присоединяйтесь к испытанию и делитесь головокружительными пейзажами и современными городскими объектами, созданными нашими современниками и вызывающими гордость. Вместе с изображением необходимо рассказать о своих впечатлениях от посещения, и обязательно указать место, где была сделана фотография.

Для участия в конкурсе авиаперевозчика достаточно разместить позитивное и интересное фото или видео о каком-нибудь уголке нашей большой страны. Красоты природы, достопримечательности, новые мосты и другие величественные сооружения, театры, фонтаны или набережные – все, что приятно удивило во время посещения этого места, города или поселка.

По условиям испытания просмотр публикаций на странице должен быть доступен всем пользователям в течение проведения конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 октября в 23:59 по Московскому времени. Жюри, состоящее из сотрудников Аэрофлота, выберет восемь лучших публикаций путем тайного голосования. Среди основных критериев, предъявляемых к победителю - творческий подход, креативность и сложность исполнения конкурсной работы, четкость изображения, оригинальность и уникальность фотографии, а также обязательно наличие хештегов конкурса #РоссияУдивляет #Аэрофлот.

Итоги конкурса будут объявлены 7 октября на официальной странице Аэрофлота в Instagram. Главный приз - сертификат на два лица на перелет туда-обратно экономклассом в город России, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота.

С подробными правилами участия можно ознакомиться на официальной странице ПАО «Аэрофлот» в социальной сети «Instagram» https://www.instagram.com/aeroflot/.

ИСТОЧНИК KP.RU