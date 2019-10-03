The Wall Street Journal: Тренер по плаванию принуждал к сексу спортсменов ради места на соревнованиях

СЕГОДНЯ 21:10 2019-10-03T21:15:11+03:00

Пловцы жаловались в Федерацию, но их обращения игнорировали

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Дело с изнасилованием спортсменов тренером по плаванию США приобретает новый поворот. Как отмечает The Wall Street Journal, прокуратура Нью-Йорка инициировала проверку Национальной федерации по плаванию. Как стало известно, пловцы неоднократно жаловались на домогательства со стороны тренера, однако, никакой реакции не последовало. Тренер продолжал работать и совершать изнасилования, в том числе совсем юных спортсменов.

Как пишет издание, некоторых пловцов он принуждал к близости, обещая взамен место в команде на престижных соревнованиях.

Проверку организует также отдел по борьбе с отмыванием денег министерства юстиции.

Сайт kp.ru писал, что подозреваемым по делу проходил 46-летний тренер Шон Хатчинсон. Он не только насиловал и принуждал к сексу спортсменов, но и снимал происходящее на камеру. В его доме прошли обыски. Ранее к тюремному сроку от 40 до 175 лет приговорен спортивный врач сборной США по гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU