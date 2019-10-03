2019-10-03T21:55:23+03:00
Общество

В Россию доставили родившуюся в Турции девочку

Ребенок появился на свет раньше срока
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девочку доставили на пассажирском самолете Фото: Генконсульство России в АнтальеДевочку доставили на пассажирском самолете Фото: Генконсульство России в Анталье
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Родившегося в Турции ребенка эвакуировали в Россию 3 октября. Как сообщает посольство России в Анталье, девочка появилась на свет еще в августе. Ее мать на последних сроках беременности отправилась на популярный курорт, однако, женщина не планировала, что роды начнутся так рано. Ребенок появился на свет недоношенным. За жизнь младенца боролись турецкие медики. Девочку выхаживали до тех пор, пока ребенка не стало возможно транспортировать на родину родителей, в Россию.

- Эвакуация из Антальи в Казань была совершена в условиях регулярных пассажирских авиарейсов с транзитной пересадкой в Москве, - сообщают в Генконсульстве России в Анталье.

Во время полета за состоянием младенца следили медики, ребенку поддерживали в самолете необходимую температуру. Также в консульстве сообщили, что применялась кислородотерапия и специальный режим кормления. Девочка передана казанским врачам для дальнейшей терапии. Пока ребенка родители забрать домой не смогут, необходимо выхаживание младенца в неонатальном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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