2019-10-03T22:12:15+03:00
Политика

США продаст Украине комплексы Javelin на 39 миллионов долларов

Пентагон подтвердил продажу 150 ракет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пентагон подтвердил продажу вооружения УкраинеПентагон подтвердил продажу вооружения УкраинеФото: REUTERS
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Украина закупит партию американских ракетных комплексов Javelin. Эту информацию подтвердил Пентагон 3 октября. Сделка обойдется украинской стороне в 39 миллионов долларов. За эту сумму США поставит в Незалежную 150 новейших ракет, сообщает ТАСС.

Ранее американский портал Popular Mechanics выдвигал версию, что этого количества оружия хватит украинцам, чтобы «уничтожить всю бронетехнику ополченцев» в ДНР. Журналисты сообщили, сто "Джавелины" способны уничтожить Т-90 и Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3. Кстати, год назад американцы запрещали использовать свое оружие на Донбассе. Не известны, сняты ли в 2019 году эти ограничения.

Речь о покупке американской военной техники шла в разговоре Трампа с Зеленским - позже стенограмма переговоров была опубликована Белам домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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