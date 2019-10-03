Помощник Госсекретаря США прибыла в Украину, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе

СЕГОДНЯ 22:20 2019-10-03T22:29:52+03:00

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В Киев прилетела помощник Госсекретаря США Денис Натали для обсуждения ситуации на Донбассе. Американская чиновница возглавляет Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации, она планирует провести ряд встреч, в том числе с «украинскими и международными партнерами». Об этом сообщает в твиттер посольство США в Украине.

Сайт kp.ru писал о планах президента Украины Владимира Зеленского "вернуть Донбасс через пять лет". По словам советника главы государства по вопросам безопасности Ивана Апаршина, территории киевские власти будут "возвращать" не военным путем.

Положение об особом статусе ДНР прописано в документе, получившем название Формула Штайнмайера. Однако, президент Украины не торопится ставить свою подпись под договором. Точка в этом вопросе, как ожидается, будет поставлена в рамках нормандского саммита в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU