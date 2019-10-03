Путин сказал, что верит в желание Зеленского решить ситуацию в ДНР

СЕГОДНЯ 22:43 2019-10-03T22:48:48+03:00

Окончательное решение о судьбе Донбасса, вероятно, будет принято в Париже на нормандском саммите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Владимир Путин оценил действия президента Украины по решению ситуации на Донбассе. По мнению российского лидера, в случае, если Владимиру Зеленскому удастся урегулировать конфликт, то молодой президент Украины покажет себя как «честный политик». Жители страны ждут от президента решение вопроса, который волнует украинцев уже почти пять лет. Конфликт в республиках ДНР и ЛНР начался после 2014 года.

- И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений, — приводит слова Владимира Путина RT.

Президент России признался, что видит в Зеленском искреннее желание решить ситуацию в ДНР. При этом, украинскому лидеру придется "договариваться со всеми членами общества".

Напомним, Формула Штайнмайера согласована, но не подписана. Сайт kp.ru писал, что Дает Украине и ДНР этот договор.

ИСТОЧНИК KP.RU