2019-10-03T23:02:10+03:00
Политика

Лидер Кубы прилетит в Москву в конце октября

Мигель Диас-Канель планирует встретиться с Владимиром Путиным
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лидер Кубы Мигель Диас-КанельЛидер Кубы Мигель Диас-КанельФото: REUTERS
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Лидер кубы Мигель Диас-Канель ответил на приглашение премьер-министра России Дмитрия Медведева посетить Москву согласием. Напомним, переговоры состоялись в четверг 3 октября в Гаване. Медведев сообщил, что встреча прошла в «доверительной атмосфере». Обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере. Премьер-министр России в рамках двухдневного визита на КУбу примет участие в церемонии начала работы по бурению скважины на месторождении "Бока де Харуко".

Председатель Госсовета подтвердил, что планирует в конце октября встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

- Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве, - приводит слова Мигеля Диас-Канеля ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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