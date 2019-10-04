Трамп вновь заявил о намерении создать новое СМИ для вещания за рубеж вместо CNN

СЕГОДНЯ 02:28 2019-10-04T02:42:21+03:00

По словам президента США, этот телеканал так освещает события в Штатах, что иностранцы считают, будто американские СМИ «ненавидят свою страну»

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Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками во Флориде вновь заявил о намерении создать новое СМИ в качестве альтернативы телеканалу CNN, который, как убежден глава Белого дома, предвзято относится к нему самому и «неправильно» освещает происходящее в Штатах.

Трамп рассказал, что лидеры разных стран, с которыми он встречается во время своих зарубежных поездок, часто его спрашивают: «Почему они (сотрудники CNN) так ненавидят вашу страну?»

И это, по его словам, «по-настоящему плохо для нашей страны», потому что «CNN за пределами Соединенных Штатов имеет гораздо большее значение, чем внутри страны».

Глава Белого дома также отметил, что у США есть также радиостанции «Свобода/Свободная Европа» и «Голос Америки», созданные Вашингтоном для вещания за границей, однако сейчас «они работают не лучшим образом», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп еще год назад говорил, что постоянно критикующий его телеканал CNN создает за рубежом ложный образ «великой Америки» за границей, поэтому нужно создать другую телевизионную сеть, которая вещала бы по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU