Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры

СЕГОДНЯ 02:56 2019-10-04T03:06:37+03:00

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Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.

По данным издания, банды исламистов напали на армейские посты, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухна – Дейр-эз-Зор, и попытались их захватить, однако бойцы правительственных войск успешно отбили атаки противника.

Поддержку военнослужащим оказали с воздуха самолеты Военно-воздушных сил Сирии, которые нанесли удары по тыловым базам ИГ*, расположенным в оазисе Эш-Шула в глубине Сирийской пустыни. Отмечается, что в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU