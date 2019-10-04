У Дании не осталось политических вопросов к «Северному потоку – 2»

СЕГОДНЯ 03:30 2019-10-04T03:58:31+03:00

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Власти Дании уже не возражают против прокладки газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне страны: политических вопросов к проекту у Копенгагена не осталось, а одобрение строительства трубопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря от России до Германии, затягивается лишь на административном уровне.

Об этом в ночь на пятницу, 4 октября, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта. Один из собеседников издания пояснил, что «политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды», на том этапе процесс выдачи разрешения на строительство газопровода и затормозился, однако после того, как в конце июля эта заявка была отозвана, политическая составляющая отпала.

«В случае с поданными в июле заявками речь идет о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может. Сейчас это чисто административный процесс, и он находится на финишной прямой», - приводит газета его слова.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава австрийской OMV Райнер Зеле сказал, что Дания, скорее всего, даст разрешение на прокладку газопровода в своих территориальных водах, поэтому пока нет необходимости искать варианты альтернативных маршрутов строительства «Северного потока – 2». Напомним, ранее сообщалось, что газопровод уже построен на 83%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709410" frameborder="0"></iframe> Прокладка Северного потока 2 в водах Балтики.

ИСТОЧНИК KP.RU