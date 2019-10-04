Медведев на Кубе пообщался с Раулем Кастро

СЕГОДНЯ 04:23 2019-10-04T04:35:35+03:00

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В ходе своего визита на Кубу премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с бывшим лидером Острова Свободы Раулем Кастро, сообщает пресс-служба кабмина на своем официальном сайте. Подробности беседы пока не приводятся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава российского правительства прибыл в Гавану с двухдневным визитом. В четверг, 3 октября, Дмитрий Медведев провел переговоры с преемником младшего брата легендарного Фиделя Кастро – председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере.

Кроме того, Медведев пригласил молодого кубинского лидера посетить Россию, и Диас-Канель сказал, что планирует прилететь в Москву уже совсем скоро – в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU