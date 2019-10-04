За неделю у границ России были замечены более 40 иностранных самолетов-разведчиков
За минувшую неделю у границ России было замечено 42 иностранных самолетов-разведчиков. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил пришлось за семь дней 27 раз подниматься в воздух на перехват и сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.
Это следует из еженедельной инфографики министерства обороны России, опубликованной в ночь на пятницу, 4 октября, официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в сообщении.
Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего - американские. А 17 сентября в Минобороны рассказали, что два российских ракетоносца Ту-160 во время учебных полетов над Балтийским морем сопровождали истребители ВВС пяти стран = Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.
ИСТОЧНИК KP.RU