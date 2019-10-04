На самом мощном ледоколе в мире запустили ядерные реакторы

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-04T07:34:51+03:00

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На новом российском универсальном атомном ледоколе «Арктика» были запущены два ядерных реактора. Специалисты сначала проведут необходимые испытания, а потом выведут их на энергетический уровень мощности. Только после этого начнется тестирование ходовой мощности ледокола. О точных сроках их проведения не сообщается.

- Состоялся физический пуск обоих ядерных реакторов, входящих в реакторную установку ледокол, - сообщил представитель госкорпорации «Росатом» в интервью «РИА Новости».

Запуск двух реакторов фактически означает, что началась управляемая ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, который будет достаточным для контроля за реакцией. На ледоколе работает российская реакторная установка РИТМ-200. «Арктика» считается самым мощным ледоколом в мире.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее об утилизацию атомных судов, за которые возьмутся в Снежногорске. Речь шла о легендах российского флота, которые проводят в последний путь с завода «Нерпа».

ИСТОЧНИК KP.RU