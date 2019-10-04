2019-10-04T08:10:14+03:00
Экономика

В Минфин оценили последствия падения стоимости нефти

Эксперты спрогнозировали, что будет в случае падения черного золота до 10 долларов за баррель
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Минфин оценили последствия падения стоимости нефтиВ Минфин оценили последствия падения стоимости нефтиФото: REUTERS
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Эксперты из Министерства финансов России спрогнозировали, что будет с экономикой страны, если цена на нефть опустится до десяти долларов за баррель. По данным специалистов, в таком случае РФ недополучит порядка 5% валового внутреннего продукта.

Эксперты также сообщили, что, если цена на нефть упадет до десяти долларов и продержится на этой отметке десять лет, это приведет к еще меньшему пополнению казны. В бюджет не поступит 70% годового ВВП. В прошлом году он составил 103 триллиона рублей.

Однако, как передает газета «Известия» со ссылкой на Минфин, ведомство не рассматривает этот радикальный вариант, как реалистичный. Наиболее вероятный сценарий, по оценке специалистов, - снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель. В таком случае государство, как ожидается, не испытает финансовых потерь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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