Пользователи «Яндекс.Денег» смогут выбирать размер кэшбека

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-04T08:12:36+03:00

«Яндекс.Деньги» начисляют кэшбэк за платежи как в офлайне, так и в онлайне Фото: Иван ВИСЛОВ

Доступны два варианта — 5% за каждую пятую покупку в онлайне или по 1% за все

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для пользователей сервиса «Яндекс.Деньги»: теперь можно самим решать, какой вы хотите получать кэшбек за свои покупки. На выбор доступны два варианта — пять процентов за каждую пятую покупку или по одному проценту за все. В пресс-службе компании уточнили, что изменить размер кэшбека можно в любое время.

Сервис мгновенно начисляет кэшбек за платежи как в онлайне, так и в торговых точках, в баллах: один балл равен одному рублю. Потратить накопленные баллы можно везде, где принимают к оплате «Яндекс.Деньги», — например, на Ozon, AliExpress, сайте «Аэрофлота», в приложении ЛитРеса и на многих других интернет-площадках.

Причем что делать со своими баллами — потратить их при покупке, чтобы товар обошелся дешевле, или копить, каждый пользователь тоже решает сам. Отмечается, что баллами можно оплатить до половины стоимости покупки, а если с помощью сервиса накопить их на конкретную цель, то баллами «Яндекс.Денег» можно заплатить и 100% стоимости выбранного товара или услуги.

По статистике, чаще всего пользователи сервиса расплачиваются баллами при покупке одежды (18% всех платежей), а также рассчитываются за телекоммуникационные услуги (16%), хостинг, билеты на поезда и самолеты, гостиницы и турпутевки (6%). А вот самые большие платежи баллами за последний год были зарегистрированы в М.Видео — 11 990 баллов и в DNS — 10 999 баллов.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, пользователи «Яндекс.Денег» могут обращаться за помощью в техподдержку сервиса через WhatsApp.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яндекс поможет геймерам собирать донат

Компания Яндекс разработала новый сервис для гемейров. Теперь любители игр смогут получать донат с помощью Яндекса во время онлайн-трансляций через виджеты показывать другим пользователям, как идет процесс сбора денег (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU