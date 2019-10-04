2019-10-04T08:26:38+03:00
Политика

В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины

Сообщается, что за сутки силовики дважды обстреляли территорию самопровозглашенной республики
Мария ИГНАТЬЕВА
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В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР, нарушив тем самым перемирие.

- За 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела, - заявил в разговоре с «РИА Новости» представитель ЛНР.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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