В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны Украины
Сообщается, что за сутки силовики дважды обстреляли территорию самопровозглашенной республики
Изменить размер текста:
В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР, нарушив тем самым перемирие.
- За 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела, - заявил в разговоре с «РИА Новости» представитель ЛНР.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU