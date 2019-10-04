Путин заявил о невозможности сдержать Китай

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-04T08:39:52+03:00

Глава государства сказал, что усилия в этом направлении вредные и деструктивные

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Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сдержать Кита «по определению невозможны». По мнению главы государства, они деструктивны и наносят урон.

- По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон, - заявил Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU