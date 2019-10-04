Селин Дион из-за проблем с голосом отменила два концерта

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-04T09:34:23+03:00

Певица должна была выступить в Монреале 5 и 6 октября

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Известная канадская певица Селин Дион отменила два концерта в Монреале из-за проблем с голосом. Она в своем аккаунте в Facebook написала, что выступлению помешала простуда. По ее словам, отменить концерт для не сложнее, чем провести шоу.

- Для меня тяжелее отменить шоу, чем его провести. Простите, что я разочаровала вас, - написала певица.

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ИСТОЧНИК KP.RU